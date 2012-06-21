На офіційному сайті України ukraine.ua з'явилась арабська версія.
Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у Твітері.
"Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://ukraine.ua/ar. Просування позитивного іміджу України в світі — один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України", - заявив Кулеба.
За його словами, у МЗС працюють над закріпленням туристичного успіху 2021 року.
Як повідомляв Укрінформ, 13 серпня Кулеба заявив, що Київ, Одесу, Львів та Буковель лише протягом літа відвідали понад 40 тисяч туристів із країн Затоки.
Він нагадав, що торік Україна в односторонньому порядку скасувала візові вимоги для туристів з ОАЕ, Саудівської Аравії, Катару, Бахрейну та Кувейту, а українські дипломати працювали над відкриттям цілої низки прямих авіарейсів та лоукостів з цих країн.