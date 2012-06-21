Міністерство інфраструктури оголосило курс на дерегуляцію процедур у портовій галузі. Це другий етап цього процесу. Під час першого, 2015 року, вдалося скасувати роботу комісій на суднах і перейти до огляду їх за принципами аналізу ризиків та впровадити електронне оформлення приходу суден.

На думку директора департаменту організації роботи портів ДП «АМПУ» В’ячеслава Вороного, спрощення процедур оформлення вантажів у портах — не менш важливе питання, ніж будівництво нових терміналів та залучення інвестицій.

На панельній дискусії, що проходила в межах виставки Trans Expo 2021 в Одесі, він зазначив, що одне з головних завдань другого етапу дерегуляції — завершення впровадження електронного оформлення суден відповідно до світових стандартів. А саме: треба впровадити електронний блок відходу судна, забезпечити інтеграцію з митною службою в розрізі автоматичного обміну даними, підключити до «єдиного вікна» інші служби, додати заявки на наявні морські сервіси тощо.

Інший важливий напрям цього етапу — відхід від регулювання господарської діяльності стивідорних компаній. Саме для цього нині переглядають зводи звичаїв морських портів. Важливе питання зміни Порядку реєстрації ліній закордонного плавання. Як повідомив В. Вороной, підготовлено зміни до порядку, що передбачають безстрокову реєстрацію роботи лінії (лінію реєструють раз, вона працює доти, доки не порушить умов роботи), впроваджують прозоріший механізм реєстрації та прибирають зайві документи й етапи, повідомляє пресслужба АМПУ.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»