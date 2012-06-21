Президент Володимир Зеленський відкрив другу чергу нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві. Під час цієї церемонії глава держави наголосив, що відтепер не треба везти українських дітей на діагностику за кордон, адже в «Охматдиті» з’явився сучасний діагностичний центр.
«Відкрито шість нових відділень, це допоможе зберегти життя наших діточок. Усі відділення мають найсучаснішу техніку, хоч ще не все обладнання доставлено через обмеження у світі, пов’язані з пандемією COVID-19. Раніше лише теоретично говорили про трансплантацію кісткового мозку, зараз це відбуватиметься в нашій рідній країні на найвищому світовому рівні», — цитує слова Президента Укрінформ.
Володимир Зеленський анонсував будівництво у п’яти-шести регіонах країни у межах програми «Велике будівництво» мультилікарень, оснащених сучасним обладнанням. Найголовніше, за його словами, як до цієї медичної техніки знайти таку кількість фахівців, не втратити людей, які в нас працюють, — від лікаря до медсестри.