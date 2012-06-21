Українська легкоатлетка 36-річна Оксана Ботурчук стала срібною призеркою Параолімпіади в Токіо.

Ботурчук здобула "срібло" в забігу на 400 м у класі з порушеннями зору.

Українка подолала дистанцію разом із супроводжуючим Микитою Барабановим, показавши результат 55,33 с.

Для Ботурчук це четверта Параолімпіада в кар'єрі та восьма за рахунком медаль. В її особистій скарбничці одне "золото", вигране в Пекіні-2008, шість срібних нагород і одна бронзова.

У столиці Японії Токіо відкрилися XVI літні Параолімпійські ігри. Змагання триватимуть із 24 серпня до 5 вересня. В Іграх боротимуться за 539 медалей із 22 видів спорту. Беруть участь рекордні 4403 спортсмени зі 161 країни. Серед них 143 українських атлети, які змагатимуться у 15 видах спорту.