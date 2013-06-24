Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович взяла участь у традиційному форумі «Захисники. Перекличка», який відбувся в межах V Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна». Про це повідомляє прес-центр Мінсоцполітики.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі наголосив, що держава має зробити ветеранську політику пріоритетом своєї діяльності, адже повага до наших захисників має відчуватися на всіх рівнях суспільного життя, та окреслив складові, які мають лягти в основу державної політики.

«Всі елементи ветеранської політики потребують сучасної законодавчої основи, чіткої координації органів державної влади та місцевого самоврядування, усвідомлення бізнесом і громадськістю своєї частини відповідальності в цій сфері», – зазначив Володимир Зеленський та повідомив, що підписав закон, який розвиває систему переходу від військової кар’єри до цивільного життя.

Глава держави звернув особливу увагу на систему реабілітації колишніх захисників, яка має орієнтуватися на розвиток і адаптацію людини.

«Маємо зробити так, щоб ніхто не боявся говорити про свої проблеми через пережите на війні. І кожен має отримати необхідну допомогу», – сказав Володимир Зеленський.

Оксана Жолнович у виступі підкреслила, що «ми маємо забезпечити кожному ветерану можливість самореалізації, інтеграції у суспільне життя».

Міністр зазначила, що у фокусі роботи команди Мінсоцполітики у цьому контексті є два важливих напрями – розвиток реабілітаційних програм для колишніх захисників України та розвиток соціальних послуг для допомоги ветеранам та їх сім’ям у вирішенні складних питань.

«В соціальній політиці ми маємо подбати про підтримку, опіку і розуміння ветеранів. Кожна людина повинна отримати такий комплекс допомоги, щоб завтра вона почувала себе впевнено», – сказала Оксана Жолнович.

Нагадаємо, з ініціативи першої леді України Олени Зеленської створюється Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка зокрема буде спрямована на допомогу ветеранам.