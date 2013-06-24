Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук виступила зі зверненням, намагаючись привернути увагу лідерів країн, від яких сьогодні залежить доля цілого цивілізованого світу, щоб вони зважились прийняти єдино правильне рішення. Про це повідоляє Урядовий портал.

Вона підкреслила, що окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження ЧАЕС. Це становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, а й інших країн Європи.

«Окупанти ігнорують ці загрози, продовжуючи транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній наближеності до атомної станції. Через місто Прип'ять, у кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд АЕС, російські окупанти щодня транспортують десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії та мінометних боєприпасів. Подальше зберігання сотні тонн боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип'яті Чорнобилі, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС», - наголосила Міністр.

За її словами, останнім часом російські окупаційні війська дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, що підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні. Факти такої самодетонації боєприпасів на російських військових складах та арсеналах є добре відомими та відбуваються регулярно.

Крім того, в зоні відчуження почалися значні пожежі, які можуть мати дуже серйозні наслідки. Однак сьогодні контроль та гасіння пожеж неможливе в повному обсязі через захоплення зони відчуження російськими окупаційними військами.

Внаслідок горіння в атмосферу вивільнюється радіонукліди, які вітер може перенести на значні відстані, що загрожує радіацією не тільки Україні а й іншим європейським країнам. Втрата контролю над зоною відчуження та неможливість повноцінного гасіння пожежі може загрожувати радіаційним об'єктам на цій території.

«Цього тижня відбулася повна ротація персоналу ЧАЕС, який понад 600 годин перебував на своїх робочих місцях, відважно виконуючи свої обов'язки під тиском окупантів. На заміну цим працівникам 59 спеціалістів, серед яких шестеро жінок, зголосилися поїхати на Чорнобильську атомну електростанцію для виконання обов'язків із підтримання в безпечному стані функціонування об'єктів ЧАЕС. Усіх їх ми вважаємо заручниками окупантів.

У контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців.

Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії в результаті дій російських окупаційних військ!», - наголосила Ірина Верещук.