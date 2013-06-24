Учора, на День Конституції України, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь представив ЗМІ та громадськості інформацію про російську політику лінгвоциду на окупованих територіях як спосіб демонтажу конституційного ладу України та елемент геноциду проти українського народу.

Уповноважений розповів, що ініціював збирання та документування фактів лінгвоциду — дій країни-агресора на тимчасово окупованих територіях, які спрямовані на витіснення української мови з публічного простору, суспільного вжитку, а також дискримінацію, переслідування чи репресії проти громадян України за мовною ознакою.

Тарас Кремінь підкреслив, що питання лінгвоциду одне з наскрізних у рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року щодо визнання мовного закону конституційним. «Тому питання загроз, які становлять небезпеку для національної ідентичності, національних символів, кожного громадянина України та державності — серед пріоритетів, — наголосив він. — Інформацію про дії окупантів та колабораціоністів отримуємо з відкритих джерел, повідомлень силових структур, засобів масової інформації, від органів влади та місцевого самоврядування тощо».

За даними з відкритих джерел, зафіксовано понад 100 фактів, які свідчать про цілеспрямоване винищення державної мови в різних сферах суспільного життя, фактичне позбавлення права громадян на користування, вивчення та навчання українською мовою, дискримінацію та репресії щодо осіб, які публічно виявляють свою українську національну ідентичність, зокрема через спілкування українською мовою на територіях, які перебували або перебувають у тимчасовій окупації (оточенні, блокуванні) з 24 лютого 2022 року.

«Це може свідчити про плановану асиміляційну політику окупаційного режиму», — зауважив Тарас Кремінь.

За його словами, факти лінгвоциду зафіксовано у медійній галузі, освіті, публічному просторі, у галузях культури та офіційного спілкування.

«Наведені факти не претендують на вичерпність і є певним узагальненням, проте надають змогу охарактеризувати діапазон і методи, якими послуговуються окупанти у спробах повалення конституційного ладу, знищення української державності та ідентичності загалом», — зазначив уповноважений.

Системне впровадження з боку окупантів політики лінгвоциду на окупованих територіях та в зонах ведення бойових дій — це злочинне порушення міжнародного права, законів України, які слід належно фіксувати, розслідувати та представити до суду. Винних потрібно встановити та покарати, підкреслив він.

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