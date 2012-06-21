Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов урочисто відкрив фотодокументальну виставку «Незалежній Україні – 30». Її створено на основі матеріалів, наданих Державною архівною службою України.

В експозиції представлено документи та фотографії, які розповідають про суспільно-політичну ситуацію в Українській РСР у 1990-91 роках та про перші самостійні кроки молодої незалежної держави – Україна.

«З нагоди 30-річчня незалежності України у Будинку Уряду відкрито виставку, яка знайомить відвідувачів з документальною історією утвердження державних інститутів, першими державними призначеннями, суспільно-політичною ситуацією на шляху становлення суверенності», - зазначив Олег Немчінов.

Він привітав українців з 30-ою річницею Незалежності, висловивши вдячність всім, завдяки кому відбулося утвердження України як незалежної держави.

Серед документів привертають увагу текст Декларації про державний суверенітет України, текст постанови Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України», інформаційне повідомлення відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці 20 серпня 1991 року та ін.

На світлинах, зокрема, відображені моменти пікетів біля будинку Верховної Ради та спілкування відомих політичних діячів Івана Драча і В’ячеслава Чорновола з учасниками багатолюдних акцій; мітинг шахтарів у Донецьку з вимогою відставки уряду СРСР; виступ Голови Ради Міністрів УРСР В. Масола у залі засідань Верховної Ради під час прийняття Декларації про державний суверенітет України; наметове містечко на площі Жовтневої революції (тепер – Майдан Незалежності) у Києві під час Студентської революції на граніті.

Є тут і фото першого Прем’єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна.

Фотодокументальну виставку «Незалежній Україні – 30» розміщено у фойє 6-го під’їзду Будинку Уряду, яку може відвідати кожен охочий.