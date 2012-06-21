19 серпня віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський у рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF 2021 (м. Стамбул, Турецька Республіка) зустрівся з президентом Турецького космічного агентства Сердаром Хюсейном Йилдиримом.

«Співпраця між Україною та Турецькою Республікою у сфері дослідження та використання космічного простору є тим напрямом, який відкриває багато можливостей для обох країн. Останні кілька років між нашими державами значно активізувався діалог, спрямований на визначення та конкретизацію характеру можливої співпраці», – зазначив очільник Мінстратегпрому.

Сторони обговорили можливості співпраці у сфері створення космічних носіїв та компонентів, моніторингу космічного простору та дистанційного зондування Землі, створення платформ для супутників, спільного використання наземної космічної інфраструктури, виробництва транспортних засобів доставки в рамках Місячної програми і багато іншого.

Віце-прем’єр-міністр України поінформував, що в Україні нині на завершальному етапі перебуває схвалення Державної науково-технічної космічної програми, яка містить багато потенційних напрямів для можливої українсько-турецької співпраці. Олег Уруський також повідомив, що зараз в Україні розпочався процес реформ, зокрема, буде створено Ракетно-космічних холдинг, куди увійдуть ключові підприємства космічної галузі, у тому числі корпоратизовані КБ «Південне» та ДП «Південмаш».

Олег Уруський наголосив, що Україна відкрита до змістовного діалогу задля пошуку спільних перспективних проектів у космічній сфері, які принесуть вигоду як Україні, так і Турецькій Республіці.

Зі свого боку Сердар Йилдирим подякував керівництву України за увагу, яку воно приділяє взаємовідносинам з Турецькою Республікою у сфері космічної діяльності, та висловив упевненість, що українсько-турецька співпраця в цьому напрямі вже скоро дасть конкретні результати.