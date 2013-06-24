У День єднання чудова новина надійшла до нас з олімпійського Пекіна: український фристайліст Олександр Абраменко здобув срібну медаль у змаганнях з лижної акробатики на ХХIV зимових Іграх. Це перша нагорода для нашої команди на нинішніх стартах, і символічно, що виборов її один з найдосвідченіших спортсменів олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018, для якого ця Олімпіада п’ята в кар’єрі. У суперфіналі Абраменко набрав 116,50 бала, пропустивши вперед лише китайського фристайліста Ци Гуанпу (129,0).

«Особливо приємно вибороти для України, для співвітчизників у День єднання олімпійську медаль! Ця нагорода для нашої країни! Змагання в Пекіні були дуже важкими. Холодно, ситуація з COVID-2019. Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця!» — сказав щасливий володар срібної нагороди.

Він відповів на запитання щодо міфу про прапороносців збірної. «Як ви знаєте, існує багато засторог щодо того, що це погана прикмета. Однак дивіться самі: я виборов медаль. Тож нести прапор рідної держави — це велика честь та гордість! І тепер можу сказати, що фартова», — додав він.

Срібна медаль 33-річного Олександра Абраменка стала дев’ятою для України на восьми білих Олімпіадах за роки незалежності (три золоті, три срібні, три бронзові).