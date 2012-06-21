Чемпіон світу з боксу українець Олександр Хижняк пробився у фінал Олімпійських ігор в Токіо (Японія).

У півфіналі Хижняк переміг філіппінця Еуміра Марсіаля - 3:2, повідомляє Укрінформ.

У фіналі за «золото» Ігор-2020 Хижняк 8 серпня зустрінеться з переможцем поєдинку між росіянином Глібом Бакші та Ебертом Соузою з Бразилії. У фіналі український боксер зустрінеться з кубанським атлетом, який переміг у півфіналі росіянина.

В активі збірної України поки 12 нагород токійської Олімпіади - 1 золота, 2 срібні і 9 бронзових.