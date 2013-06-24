Укрзалізниця від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України евакуювала 3,8 млн людей та транспортувала 160 тис. тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін під час пресконференції, присвяченої року роботи нової команди менеджменту Укрзалізниці.

«З приходом війни ми мали стати опорою для держави, і ми це зробили. Ми фактично стали другою армією, яка озброєна допомогою для кожного, хто її потребує», — наголосив він.

Також очільник Укрзалізниці повідомив, що постійні спеціальні рейси з іноземними делегаціями, які отримали назву «Залізна дипломатія», стала значним внеском у наближення перемоги.

«Більше 160 делегацій ми успішно перевезли до України та зворотно. Навіть якщо подивитись на саміт «Великої сімки» — з 10 делегатів 8 подорожували залізницею. Ми вважаємо що залізна дипломатія наближає нас до перемоги», — констатував Олександр Камишін.

Він також нагадав, що Укрзалізниця, простягаючи руку допомоги громадянам України, збудувала «Залізне містечко» в Ірпені, де проживає 74 людини, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 11 серпня 2021 року керівником Укрзалізниці призначив Олександра Камишіна.