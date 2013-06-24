Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика розповів про додаткову мотивацію українського боксера перед реваншем з британцем Ентоні Джошуа.

Перемога Олександра буде стимуломдля всієї України, передає Укрінформ.

«Серця всієї нації будуть з ним, будуть підтримувати Усика в цьому вкрай важливому поєдинку для всієї країни. Україні потрібна перемога. Вона слугуватиме мотивацією для всієї нації. Це буде не просто додатковим, а неймовірним стимулом перемогти. Усик присвятить цю перемогу всій Україні», – сказав Красюк.

Як повідомляв Укрінформ, другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у саудівській Джидді. Українець та британець боксуватимуть за звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

Минулої осені Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та завоював чемпіонські пояси у хевівейті.