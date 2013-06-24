Вчора, 30 листопада, в рамках презентації «Реформи відбудови» Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів про ключові напрямки роботи Міністерства, необхідні для впровадження прозорої та ефективної відбудови зруйнованої та пошкодженої інфраструктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, ключові зусилля відомства наразі сконцентровані над створенням та наповненням Реєстру пошкодженого та знищеного майна, а також впровадження Cистеми цифрового управління відбудовою транспортної інфраструктури.

«Масштаби руйнувань транспортної інфраструктури, які, за підрахунками Світового банку, сягають понад 26 мільярдів доларів, вимагають нових підходів до відбудови. Прозорі та ефективні правила, максимальна цифровізація процесів посилять довіру громадськості та міжнародних партнерів до України, а також сприятимуть зростанню інвестицій та донорських внесків на відбудову.

У рамках цієї роботи спільно з міжнародними партнерами та Коаліцією RISE Ukraine вже запустили Реєстр пошкодженого та знищеного майна, а також розпочали роботу над Цифровою системою управління відбудовою інфраструктури. Її плануємо презентувати уже весною наступного року. Успішне впровадження такої системи може стати шаблоном для систем управління відбудовою у всіх інших галузях.

Окрім цього, продовжуємо імплементувати реформу держзакупівель в інфраструктурній сфері. Вона передбачає максимальне спрощення процедур та впровадження міжнародних стандартів. Уже триває антикорупційна програма Укравтодору, яка реалізується спільно з ЄБРР та Базельським інститутом держуправління. В 2023 році таку програму почнемо реалізувати в Укрзалізниці.

Вдячний усім задіяним органам влади, експертам та міжнародним партнерам за співпрацю. Розраховую, що уже найближчим часом весь необхідний пакет реформ буде прийнято», – прокоментував Міністр інфраструктури України.

За словами Міністра, також триває робота з народними депутатами України над доопрацюванням існуючих законопроектів, необхідних для старту прозорої та ефективної відбудови інфраструктури. Зокрема, йдеться про законопроекти №5655, №5877, №6383, які запроваджують єдину електронну систему будівництва, передбачають цифровізацію процесів на всіх найважливіших етапах реалізації проектів та посилюють відповідальність за порушення в сфері містобудування.

Сьогоднішня презентація реформ відбудови відбулась також за участі заступника Міністра розвитку громад та територій Наталії Козловської, народного депутата України, заступниці голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк та керівника проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)» Данила Молчанова.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка дає старт експериментальному проекту з впровадження Цифрової системи управління відбудовою транспортної інфраструктури.

Також в серпні цього року було презентовано Реєстр пошкодженого та знищеного майна — єдину базу даних, що міститиме інформацію про всю житлову, транспортну та соціальну інфраструктуру, яка постраждала внаслідок військової агресії.