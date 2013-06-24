У 2023 році продовжимо розвивати логістику на кордоні з ЄС. Йдеться про відкриття нових та збільшення пропускної спроможності наявних пунктів пропуску на кордоні з ЄС, а також будівництво доріг, мостів та залізничних колій, які відіграють критичну роль для українського експорту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це розповів Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в рамках Спільного засідання Уряду України та Єврокомісії.

«З першого дня повномасштабного вторгнення спільно з Євросоюзом працюємо над розвитком інфраструктурних проектів розбудови альтернативних логістичних маршрутів. Зокрема, за останній рік на кордоні з державами ЄС відкрили новий автомобільний пункт пропуску, збільшили пропускну спроможність ще двох існуючих пунктів та покращили залізничну логістику на кордоні.

Окрім цього, розраховуємо, що цьогоріч продовжимо Угоду про лібералізацію перевезень автотранспортом Україна – ЄС, термін дії якої завершується в червні. Завдяки їй українські перевізники отримали вільний доступ до європейського ринку, що своєю чергою позитивно вплинуло на товарообіг України та ЄС», – заявив Олександр Кубраков.

Також Віце-прем’єр-міністр подякував Єврокомісії за запуск Координаційної платформи донорів (Donor Coordination Platform) та запросив європейських партнерів до проведення аудиту міжнародної донорської допомоги, яка надається Україні.

Окрім цього, Олександр Кубраков закликав європейських колег підтримати продовження «Зернової ініціативи».

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення на західному кордоні з ЄС вдалось відкрити новий автомобільний пункт пропуску «Красноїльськ» (на кордоні з Румунією), збільшено пропускну здатність пункту «Краківець» (на кордоні з Польщею), а також відновлено роботу на залізничному маршруті «Рахів – Валя Вишеулуй» (до Румунії).