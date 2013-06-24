Угода по «зерновій ініціативі» пролонгована ще на 120 днів. Про це зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, передвє Урядовий портал.

«Вдячний Генеральному Секретарю Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттерішу та Президенту Туреччини Реджепу Ердогану, а також всім країнам-партнерам за спільні зусилля для продовження дії документу ще на 4 місяці.

Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу, зазначив Олександр Кубраков. - Разом з тим, головним викликом є пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукціі. Також продовжуємо роботу над долученням до Зернової ініціативи портів Миколаївщини та розширенням номенклатури вантажів. Україна була і залишається міцно вбудованою в світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дозволить зняти інфляційні ризики, а, як наслідок, і соціальну напругу у багатьох країнах світу».