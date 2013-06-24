Зокрема, Індекс продовольчих цін Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization, FAO) за підсумками серпня становив 138 пунктів. Це на 2% менше, ніж у липні. Це також на 13,6% менше, ніж у березні цього року, коли був зафіксований максимальний ріст індексу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Зі старту реалізації «зернової ініціативи» з портів Великої Одеси уже відправлено майже 5 млн тонн агропродукції. Завдяки цим обсягам не тільки знижуються світові ціни на продовольство, але й покращується гуманітарна ситуація в тих країнах, де населення опинилось на межі голоду, зокрема в Ефіопії та Ємені.

Ми продовжуємо активно співпрацювати з ООН над тим, щоб Ініціатива працювала не тільки як економічний інструмент, але і як інструмент стабілізації гуманітарної ситуації в світі.

Окрім цього, разом з ЄС та Молдовою продовжуємо реалізовувати ініціативу «Шляхи солідарності», яка передбачає розвиток альтернативних морським портам логістичних маршрутів для експорту української агропродукції. Разом з міжнародними партнерами ми використовуємо усі наявні можливості аби мінімізувати шкоду глобальній продовольчій безпеці, завдану повномасштабним вторгненням росії», — прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Індекс цін на зернові FAO за підсумками серпня склав 145,2 пункти, що на 1,4% менше, ніж у липні, та на 14,6% менше, ніж у березні цього року.

Індекс продовольчих цін FAO відображає щомісячну динаміку міжнародних цін кошика продовольчих товарів. Зокрема, показник включає в себе 5 індексів: цін на м’ясо, молочну продукцію, зерно, рослинні олії та цукор.