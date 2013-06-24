13 жовтня Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко поспілкувався з Міністром ФРН з питань культури та медіа Клаудією Рот. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йшлося про термінові потреби України, а саме: організацію зустрічі міністрів G7. Її необхідно скликати найближчим часом, щоб опрацювати конкретний план допомоги Україні, аби протидіяти російській агресії в інформаційній сфері.

«Більше нікому не треба доводити, що росія воює проти української культури та ідентичності. Наші партнери це розуміють. Найближчими тижнями маємо провести зустріч міністрів G7, щоб скоординувати та посилити спільні зусилля для перемоги України», — зазначив Олександр Ткаченко.

Міністри обговорили: «Інформаційний Рамштайн» — ініціативу українського міністращодо створення єдиного фронту країн-союзниць, санкції проти росії в культурній та медійній сферах, створення фонду для допомоги українським медіа та культурним діячам, які працюють в Україні, а також збереження культурної спадщини України, особливо напередодні зими.