Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час візиту до Чернівців пообіцяв підтримати включення Буковинської Маланки до переліку культурної нематеріальної спадщини.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Укрінформ.

"Розказав пану міністру також про наш унікальний проєкт «Смаки Буковини». Та отримав запевнення у підтримці включення Буковинської Маланки до національного переліку культурної нематеріальної спадщини", - йдеться у дописі.

Голова обласної адміністрації розповів, що під час відвідування області міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прогулявся разом із Сергієм Осачуком середмістям Чернівців.

"Без спілкування в кабінеті, але з пішою прогулянкою середмістям, обговорили важливість "Великої реставрації", популяризацію туристичного потенціалу нашої області. Зокрема, й торкнулися теми авіасполучення, тому зателефонували компанії "Wind Rose" щодо покращення графіку рейсів з Чернівців до Києва", - додав голова Чернівецької ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, під час сьогоднішнього відвідування Чернівців міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що проєктно-кошторисна документація ремонту церкви Чернівецького університету розроблена і залишилось знайти фінансування.