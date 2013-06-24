22 червня Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко взяв участь у панелі WPP на Cannes Lions Creative Festival. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ця подія — глобальне місце зустрічі лідерів комунікаційної та маркетингової індустрій. Захід кожного року відвідує близько 15 000 делегатів зі 100 країн світу.

Цього року українські креативники отримали нагороди за брендинг острова Хортиця, Чорнобиля та інші проекти з візуалізації та діджиталізації культурної спадщини. «Каннський лев» вважається найбажанішою нагородою у сфері креативу. Ним нагороджують тих, хто зробив видатний внесок у творчу галузь.

«Розповів представникам найбільших медіа, маркетингових, комунікаційних компаній світу не лише про втрати та потреби культури та медіа України під час війни, а й про загальний економічний потенціал нашої країни, в який вони мають інвестувати вже зараз, щоб не втратити свій шанс бути першими, та, як наслідок, найбільшими вигодоодержувачами. Інвестувати у сфери нашої економіки, які вже зараз займають лідируючі позиції у світі, а після війни — вийдуть на принципово новий рівень», — прокоментував Олександр Ткаченко.

Світ має знати, що Україна, попри все, відкрита для бізнесу. Міністр підкреслив, що українці мають провідні можливості у сільському господарстві, технологіях, освіті та креативних індустріях.

«Творчий потенціал України разом з українськими природними багатствами, на мою думку, може зробити Україну сильним гравцем європейського ринку. Ми віримо, що Україна має потенціал стати центром культури та цифрових технологій Європи. Економічна стратегія України передбачає світове лідерство у 4 сферах: ВПК, АПК, металургія та ІТ через доступну сировину, електроенергію та швидку логістику», — додав Олександр Ткаченко.