Україна відчуває себе частиною європейської спільноти. Угода про асоціацію між Україною та ЄС дала потужний поштовх для трансформації українського законодавства та процедур, аби вони відповідали законодавству та політиці ЄС, зокрема у сфері культури та медіа. Тепер Україна має більш амбітну стратегію та план дій для поглиблення відносин з ЄС. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це йшлося під час спільного засідання Уряду України та Комісарів Європейського Союзу 2 лютого.

Крім того, обговорювали посилення захисту української культурної спадщини. Через російську агресію в Україні вже пошкоджено або зруйновано понад 1500 об‘єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури.

«Україна вдячна країнам-членам ЄС за надану допомогу, зокрема й для захисту і збереження культурної спадщини, яка постраждала через російську військову агресію, зокрема через Механізм Цивільного Захисту ЄС. Ми очікуємо, що ця допомога буде розширена», – сказав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Наразі Уряд України працює над діджиталізацією музейних фондів. З початком повномасштабної війни потреба в діджиталізації музейних ресурсів України стала нагальною. Разом з обстрілами, пограбуваннями та руйнуваннями музеїв, знищується облікова документація, яка містить інформацію про музейні цінності. У цьому контексті Україна закликає до посилення співпраці профільних органів, зокрема й міжнародних, для обміну інформацією, а також щодо виявлення незаконно вивезених культурних цінностей.

«Ми маємо інформацію про незаконне вилучення деяких музейних експонатів із музейних колекцій на тимчасово окупованих територіях. Ми усвідомлюємо, що для збереження культурної спадщини, яка є невід’ємною частиною культурної спадщини Європи, необхідно якомога швидше завершити створення онлайн бази даних. Ми дуже вдячні ЄС та його державам-членам, зокрема Польщі, які допомагають у цьому», – зазначив Віце-президент Європейської Комісії, член Європейської Комісії з питань популяризації європейського способу життя Маргарітіс Схінас.

Нагадаємо, в межах співпраці Міністерства культури та національної спадщини Польщі, Solidarity Fund PL та Міністерства культури та інформаційної політики України у 2022 році було розпочато проектВпровадження електронної системи реєстру Музейного фонду України».