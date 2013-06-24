Вчора, 19 червня Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко взяв участь в онлайн-зустрічі міністрів медіа та культури Великої сімки. Він закликав міжнародних партнерів надати реальну підтримку українським медіа та працівникам сфери культури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі Олександр Ткаченко розповів та показав відео про російські військові злочини в Україні: як рф вбиває українців, веде агресивну інформаційну війну, вкладаючи в це величезні кошти, та загалом намагається стерти з лиця землі українську культуру та ідентичність.

«Закликав найбільші та найсильніші демократії світу переходити до реальних дій та реальної підтримки, яка буде виражатись саме в грошах, які будуть йти на конкретні потреби в Україну: на підтримку наших медіа, які працюють вже 116 діб цілодобово та без прибутку в Україні та на підтримку сфери культури та її працівників саме в Україні. Нам потрібна підтримка наших людей та реальна допомога партнерів саме тут – в Україні», – заявив Міністр.