Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов зустрівся з Надзвичайною і Повноважною пані Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Про це повідомляє Укрядовий портал.

Зокрема, обговорили підготовку до опалювального сезону та співпрацю з українськими громадами у гуманітарній та освітній сферах.

«Був щасливий зустрітися з пані Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Ключові теми розмови — підготовка до опалювального сезону та співпраця з українськими громадами у гуманітарній та освітній сферах. Розповів про урядовий проект «Плану соціального відновлення заради виживання», який знаходиться на завершальній стадії підготовки. Обговорили патронаж над окремими регіонами та конкретні приклади такої співпраці», — зазначив Олексій Чернишов.

Також Міністр доніс до пані Посла виклики та завдання, які стоять перед кожним регіоном.

Нагадаємо, раніше Олексій Чернишов зустрівся з пані Комісаром Європейського Союзу з питань внутрішніх справ Ілвою Йоганссон.