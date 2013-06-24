Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд на чолі делегації 18 січня перебувала з візитом у Києві та зустрілася з Міністром оборони України Олексієм Резніковим. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили перспективні напрями двосторонньої співпраці, посилення спроможностей підрозділів ЗСУ та протиповітряної і протиракетної оборони нашої країни.

У заході також взяли участь Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, заступники Міністра оборони України Олександр Поліщук та Ганна Маляр, а також Командувач медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Остащенко.

Олексій Резніков подякував Аніті Ананд за допомогу для ефективного відбиття збройної агресії росії, політичну і практичну підтримку з розвитку спроможностей українського війська та рішучу солідарність Канади у цей складний для української держави час.

Глава Міноборони висловив вдячність Канаді за понад 1 мільярд доларів військової допомоги, виділеної Україні з лютого 2022 року.

«Мені приємно знову привітати в Україні нашого великого друга Аніту Ананд. У нас сьогодні відбулася продуктивна розмова щодо чергової підтримки народом й Урядом Канади України. Наш спільний план – перемогти у цій війні. Вдячні Канаді за новий крок та нещодавнє рішення про постачання систем ППО NASAMS для захисту українського неба від ворожих ракет, та високомобільних броньованих автомобілів Senator підрозділам Сухопутних військ. Внесок Канади в допомогу України – це внесок у нашу спільну перемогу над російським ворогом, який веде війну не лише з Україною, а й з усім демократичним світом», – наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, Канада проводить потужну підтримку обороноздатності ЗСУ. Зокрема, ще до початку російського військового вторгнення, Канада надіслала до України як нелетальну, так і летальну військову допомогу на десятки мільйонів доларів. А після розпочатої росією повномасштабної війни, канадський народ та Уряд надає українським воїнам захисне спорядження, військове обладнання та зброю.

Також за сприяння канадської сторони у 2022 році продовжено тренувальні та навчальні місії для українських військовослужбовців в рамках операції UNIFIER.

Міністр національної оборони Канади відзначила героїзм українських воїнів та запевнила, що Канада продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності. Аніта Ананд повідомила, що в новому пакеті військової допомоги Канада передасть ЗСУ 200 броньованих машин Senator від компанії «Roshel» та іншу військову допомогу на суму приблизно 90 мільйонів канадських доларів.

«Для мене почесно приїхати в Україну знову, де я була рік тому. Тоді я бачила життєрадісних людей, які хотіли жити у вільній країні й мали плани на майбутнє. Упродовж 10 місяців ви боретесь за демократію, свободу і справедливість – за цінності, які ми разом поділяємо. Від усіх канадців висловлюю залізну підтримку народу України. Ми будемо поряд з вами до перемоги. Канада оголосила наступний пакет військової допомоги Україні. Це стосується бронеавтомоблів для перевезення особового складу і медичної евакуації, навчання ваших військових та засобів ППО. Дружня Канада завжди з Україною, адже українці надихають своїм героїзмом наш народ і світ», – сказала Аніта Ананд.

Олексій Резніков прокоментував, що оголошений пакет є дуже важливим для України, адже головним пріоритетом є захист неба від ракетних атак і звільнення українських територій.

«NASAMS від Канади дуже потрібний, щоб захистити небо та цивільне населення. росія використовує тактику терориста, намагаючись зруйнувати наші об’єкти критичної інфраструктури, припинити подачу тепла, води, світла в домівки, занурити нас у холод та темряву. Всі ми знаємо про останню трагедію у місті Дніпро, де російська ракета вбила більше 40 людей. Тому нам потрібні засоби боротьби з крилатими і балістичними ракетами, іранськими дронами та усіма видами зброї, яку росіяни використовують проти цивільного населення. Інше озброєння з пакету допомоги також дозволить нам перемагати на полі бою і звільняти наші землі від агресора. Я вірю у нашу перемогу», - резюмував Олексій Резніков.

Представники Міноборони Канади відвідали постраждалі від путінської армії міста Київщини, оглянули на Михайлівській площі знищені російські танки і бронетехніку та вшанували пам’ять полеглих українських воїнів.