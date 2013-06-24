Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч з Президентом Світового Конґресу Українців паном Павлом Гродом та представниками українських організацій і комітетів з Америки, Канади, Австралії та Польщі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час дружньої розмови Олексій Резніков обговорив з делегатами Конгресу питання координації надання міжнародної технічної допомоги нашій країні та ЗС України.

Глава Міноборони відзначив злагоджену багаторічну роботу Конгресу з нашим народом. Він подякував українцям всього світу за допомогу та підтримку України, наших громадян, захисників й захисниць, які відстоюють українську незалежність в боях з агресором.

Олексій Резніков наголосив, що процес надання технічної допомоги Україні, в тому числі й озброєння, має бути систематизований і централізований.

«Нині Конгрес та українці з різних куточків світу об’єдналися з нами в боротьбі з російськими загарбниками. Підтримую ваші прагнення, кропітку роботу, плідну співпрацю, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Ми вже маємо позитивні результати нашої взаємодії із країнами-партнерами щодо постачання сучасного озброєння нашим захисникам. Така підтримка – надзвичайно важлива», – сказав Міністр оборони України.

Він акцентував, що не можна допускати появу риторики про те, що нібито потрібно припинити спротив і деокупацію тимчасово захоплених росією територій або дати ворогу можливість зберегти обличчя.

«Наш народ не зупиниться на півшляху, який героїчно проходимо, без досягнення основної мети – здолати ворога!» – зауважив Олексій Резніков.

Представники Світового Конгресу Українців запевнили, що на всіх можливих рівнях будуть забезпечувати підтримку України.

«Ми наполегливо працюємо заради допомоги Україні. Цю роботу буде посилено. Разом доведемо всьому світу великий дух української нації», – зазначив Президент Конгресу пан Павло Грод.