Обстріли терористів не похитнуть ані нашу мужність, ані рішучість союзників України.

Слова міністра оборони України Олексія Резнікова цитує в ТелеграмМіністерство оборони України, передає Укрінформ.

«Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучість наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, це майбутнє росії– майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-ізгоя», - сказав Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 10 жовтня столиця та вся Україна піддалися масованій ракетній атаці з боку російського агресора.