Міністр оборони України Олексій Резніков:«Відбулася четверта зустріч Ukraine Defense Contact Group. Цей майданчик в підтримку України, відомий як формат «Рамштайн», створений завдяки лідерству США та об’єднує вже 50 країн з усіх континентів, крім Антарктиди.

Разом із заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майором Вадимом Скібіцьким поінформували партнерів про ситуацію на фронті та ознайомили з актуальними потребами сил оборони України. Це вже традиційний склад української команди в «Рамштайні».

Переконаний, що партнери мають бачити на практиці синергію оборонного відомства, військового командування та розвідувального співтовариства. Єдність – основа нашої сили і запорука майбутньої перемоги над російськими окупантами.

За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба.

Подякував США та персонально великому другу України та моєму другу Секретарю з питань оборони США Ллойду Остіну ІІІ за всебічну підтримку.

В черговому пакеті допомоги від США, який планується оголосити цього тижня, серед іншого, будуть 4 системи М142 HIMARS, які вже впливають на хід бойових дій.

Відзначу, що і американські партнери, і колеги з інших країн висловили захоплення майстерністю наших воїнів, у тому числі тим, як вони застосовують артилерію та «хаймарси».

Серед іншого, учасникам зустрічі було представлено огляд результатів протистояння на полі бою, насамперед – втрат російських окупантів у живій силі, техніці, спроможностях російської армії загалом. Це вражаючі цифри. Які доводять, що Україна насправді є щитом Європи. Важливо, що цей огляд був підготовлений саме партнерами на основі їхніх даних та оцінок.

У своєму виступі я наголосив на трьох пріоритетах України.

По-перше, це зміцнення mission oriented approach. Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії.

Одна з них – розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря. Перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові «жести доброї волі» від окупантів.

По-друге, час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку ми отримуємо. Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей.

По-третє, ми активізуємо зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження «натівської» програми LOGFAS.

З почутого від колег також відзначу три речі.

Перше – низка країн прямим текстом заявила, що жодної «втоми» від війни в Україні немає і не буде. Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи.

Весь світ бачить, як наші захисники і захисниці тримають лінію фронту завдовжки понад 2500 км. Це як відстань від Варшави до Барселони. Усвідомлення України як щита Європи на сході пришвидшується. Загалом спільна позиція учасників «Рамштайну» – підтримувати Україну до перемоги.

Друге – було кілька разів підкреслено, що час є дуже важливим. Я зробив акцент на це у своєму виступі, але ця теза вже існує в порядку денному тих, хто нас підтримує. Робимо все, щоб її було реалізовано на практиці.

Третє – багато партнерів готові тренувати наших воїнів. Це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку. І створить умови для збільшення обсягу підтримки.

Працюємо на перемогу України 24/7.

Слава Україні!»