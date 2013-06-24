Міністр оборони України Олексій Резніков 26 лютого провів зустріч зі своїм колегою Міністром оборони Естонської Республіки Ханно Певкуром в рамках його візиту до України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорено питання подальшої консолідації зусиль у забезпеченні відсічі збройної агресії росії та реалізації двосторонніх проектів для посилення спроможностей Сил оборони України.

Олексій Резніков подякував Уряду та народу Естонії й особисто Ханно Певкуру за найбільшу контрибуцію військової допомоги ЗСУ по відношенню до ВВП їхньої держави та активну участь у зустрічах Контактної групи «Рамштайн».

«Я в захваті знову приймати в Києві великого друга України й мого особисто — Міністра оборони Естонії. Ханно Певкур, як Міністр братньої і дружньої нам країни, не вперше відвідує Україну з початку широкомасштабного вторгнення росії та загалом війни, яка розпочалася ще у 2014 році. Коли він приїжджає до нас, то завжди привозить із собою важливі і потрібні речі, які дають змогу нашим ЗСУ бути ще більш успішнішими. Дуже важливою є підтримка, забезпечення, відновлення і лікування наших поранених воїнів. І завдяки Естонії поблизу поля бою працюють мобільні польові шпиталі. Ми разом з Ханно Певкуром добре розуміємо, що збереження життя і здоров’я воїнів – є однією з наших цінностей, на відміну від росіян, які використовують своїх солдатів як гарматне м'ясо. Рік тому у світі думали, що Київ можна взяти за 72 години. Однак українська армія – давно не радянська, вона змінилася, використовує стандарти НАТО і креатив. Завдяки підтримці партнерів, зокрема Естонії, ми маємо сучасну високоточну зброю. Це означає, що естонський народ та Уряд Естонії вірять у перемогу України і святкуватимуть її разом з нами як справжній партнер», – наголосив Олексій Резніков.

Міністр оборони Естонської Республіки висловив слова підтримки Україні та наголосив, що Естонія стоятиме пліч-о-пліч з нашою державою до самої перемоги.

«Понад рік повномасштабного вторгнення росії в Україну показав, що ворог готовий нападати на своїх сусідів. Тим не менше, рік також продемонстрував, що менший може побороти більшого. Естонія зробила це 105 років тому, коли виграла свою війну за незалежність проти росії. Хочу запевнити, що Естонія допомагатиме Україні виграти цю війну. Маю нагоду оголосити черговий пакет допомоги вашій державі, який включатиме важливі речі для ЗСУ», — сказав Ханно Певкур.

Міністр оборони Естонії повідомив, що до нового пакета допомоги входить і польовий мобільний шпиталь Role 2, який рятуватиме життя українських захисників на фронті. Символічний ключ від третього шпиталю, переданого Україні Естонією, Нідерландами та Норвегією, Ханно Певкур вручив Олексію Резнікову.

Ханно Певкур додав, що загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП. Саме тому високопосадовець закликав інші західні країни брати приклад з Естонії й нарощувати допомогу Україні.

«Нещодавно на рівні країн Європейського Союзу ми ініціювали термінову підтримку української оборони одним мільйоном артилерійських снарядів 155-го калібру. Робимо все, щоб Україна отримала більше боєприпасів, обладнання, спорядження та іншої потрібної допомоги», — зауважив Ханно Певкур.

Представникам естонського оборонного відомства презентували логістичну програму LOGFAS – систему обліку, контролю руху та кінцевого використання військової техніки і майна, які отримані від західних партнерів.

Делегація Міноборони Естонської Республіки та заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук на Михайлівській площі вшанували полеглих українських воїнів та поклали квіти до Стели пам’яті.

Також у рамках візиту іноземні гості відвідали Національний музей історії України у Другій світовій війні та ознайомилися з експозиціями російсько-української війни.