Міністр оборони України Олексій Резніков 7 лютого провів зустріч зі своїм колегою Федеральним міністром оборони Федеративної Республіки Німеччина Борисом Пісторіусом у рамках його візиту до України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Обговорено питання подальшої консолідації зусиль у забезпеченні відсічі збройної агресії рф та реалізації двосторонніх проектів для посилення спроможностей Сил оборони України.

Олексій Резніков подякував народу ФРН, німецькому Уряду й особисто Борису Пісторіусу за військову допомогу, важливе рішення Німеччини надати Україні сучасні танки Leopard та активну участь ФРН у зустрічах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Глава Міноборони висловив сподівання, що взаємодія між двома країнами сприятиме міцній системі міжнародної безпекової архітектури.

«Вітаю пана Міністра оборони ФРН в Україні. Це вже наша друга зустріч. Саме з призначенням Бориса Пісторіуса на посаду, ми отримали танкову коаліцію та рішення щодо постачання танків, які посилять міць ЗСУ і допоможуть нашим воїнам захищати Україну від ворога. Ми обговорили потреби для захисту нашого неба і цивільної інфраструктури, розвиток протиповітряної оборони та кооперацію на майбутнє, і після нашої перемоги. Для нас важливо й започаткування довгострокових проектів з німецькими компаніями, у тому числі з ремонту та модернізації. Мені приємно відзначити безкомпромісну підтримку Бориса Пісторіуса наших європейських та євроатлантичних прагнень», – наголосив Олексій Резніков.

Федеральний міністр оборони Німеччини відзначив героїзм українських військовослужбовців та запевнив, що ФРН продовжить підтримувати Україну у її боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності.

«Для мене велика честь вперше бути у Києві на посаді Міністра оборони ФРН. Висловлюю свою повагу українцям, які боронять свою Батьківщину. З Міністром Олексієм Резніковим ми говорили відверто, відкрито та про реальні потреби і їх вирішення. Наші стосунки – уже стали стосунками довіри. 14 танків Leopard-2 для ЗСУ – це черговий внесок Німеччини в допомогу Україні. Ми говорили, як пришвидшити і збільшити виробництво боєприпасів для танків і систем ППО. Акцентували увагу на постачанні необхідного озброєння та спільно з європейськими партнерами – танків Leopard А1. Їх до літа буде 20-25, до кінця року – близько 80, а впродовж 2024 року – понад 100 одиниць. Німеччина робить все можливе для підтримки ЗСУ, бо ми на вашому боці. Віримо, що Україна не здасться, а воля обороняти свою землю переможе усе», – сказав Федеральний міністр оборони ФРН.

Борис Пісторіус зустрівся з українськими військовослужбовцями-учасниками бойових дій, які починають опановувати танки Leopard. Він також наголосив, що досвід українських захисників є важливим і для ЗС Німеччини. Відтак, під час навчань наших військових водночас відбувається і обмін досвідом, адже знання і навички українських військовослужбовців є дуже цінними і корисними.

«Мужність захисників і захисниць України продовжує захоплювати увесь світ. Вражений, з якою швидкістю українські воїни отримують знання і навички на системах протиповітряної оборони, які уже працюють на захист України, – звернувся Борис Пісторіус до наших військовослужбовців. – Впевнений, що ви, воїни ЗСУ, відчуєте гостинність Німеччини. Вас навчатимуть найкращі офіцери та інструктори збройних сил ФРН. На ваших обличчях бачу впевненість та рішучість. Це дуже сильне враження для мене».

Іноземній делегації презентували брифінг щодо впровадження логістичної системи LOGFAS, яка дозволяє здійснювати моніторинг постачання та рух західного озброєння і МТД до України. Олексій Резніков наголосив, що збереження довіри партнерів для України, Міноборони та ЗСУ є пріоритетом.

Представники Бундесверу також оглянули на Михайлівській площі столиці України знищені російські танки і бронетехніку та вшанували пам’ять полеглих українських воїнів.