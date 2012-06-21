Четвертого змагального дня скарбничка нашої збірної поповнилася третьою олімпійською нагородою. У стрілецькому центрі «Асака» досвідчені Олена Костевич і Олег Омельчук здобули перемогу у бронзовому фіналі змагань змішаних команд зі стрільби із пневматичного пістолета (дистанція 10 м).

У напруженій боротьбі за третю сходинку олімпійського п’єдесталу наші спортсмени були влучніші за суперників — представників Сербії Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца, поціливши 16 очок проти 12.

«Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І все-таки це був нелегкий день — удача змінювала невдачу і навпаки. Олег — великий молодець, і ця нагорода для нас дуже цінна. Як золото», — поділилась Олена Костевич першими враженнями з офіційним сайтом НОК України.

Вона відзначила важливу роль наставників і команди, яка була поруч на цьому шляху, згадала рідну Чернігівщину й подякувала за всі побажання успіху і слова підтримки, що їх спортсмени отримують у Токіо.

Успішним виступом Олена спростувала забобон, що прапороносець не може здобути медаль на Іграх.

«Ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни», — наголосила титулована спортсменка, для якої ця Олімпіада вже п’ята. Для її колеги Олега Омельчука токійські ігри четверті.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських стрільців Олену Костевич і Олега Омельчука в Twitter: «Вітаю бронзових призерів, бажаю вам наснаги та нових перемог!» — написав глава держави.