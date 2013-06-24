Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликала прискорити темпи надання військової допомоги Україні. Про це вона заявила під час виступу на панельній дискусії у Берліні в межах підготовки Мюнхенської безпекової конференції, передає Урядовий портал.

«Кожен день зволікання в ухваленні рішень забирає життя наших людей, забирає життя українців і руйнує мою країну. Відтак, будь-які дії, які можливо зробити, треба зробити невідкладно», – наголосила Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр відзначила високий рівень підтримки, який Україна отримує від країн-членів ЄС та НАТО. Разом з тим, вихід за межі трансатлантичного виміру для України є складним завданням, оскільки країна почала розбудовувати сталі відносини з іншими країнами світу лише нещодавно. У цьому контексті вона зазначила важливість підтримки з боку партнерів у налагодженні цих відносин.

«24 лютого 2022 року Президент України став насамперед Верховним Головнокомандувачем. І кожен (іноземний) лідер, який ухвалює рішення щодо України, зокрема щодо посилення військової підтримки, має теж пам’ятати, що він не лише Президент, лідер певної політичної сили. Він повинен ухвалювати ці рішення як головнокомандуючий збройних сил своєї країни, в інтересах безпеки своєї країни, захисту нашого спільного способу життя. І, на жаль, ця війна чітко показала, що зміцнення обороноздатності та військового потенціалу України та інших країн є для цього необхідним і життєво важливим», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Під час заходу у Берліні було представлено Звіт з питань політики безпеки, що публікується щорічно перед Мюнхенською безпековою конференцією і є основою для обговорень на заході. Було оголошено, що основною темою цьогорічної Конференції стане переосмислення чинного міжнародного порядку, результатом якого має бути створення позитивного бачення більш мирного і процвітаючого світу.

У цьому контексті Ольга Стефанішина наголосила, що Формула Миру, запропонована Президентом Володимиром Зеленським, має стати важливим елементом для дискусій щодо оновлення та переосмислення глобальної архітектури безпеки.