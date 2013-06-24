3 листопада Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина провела зустріч з групою послів-постійних представників держав-членів при НАТО, які прибули з візитом в Україну. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили першочергові потреби України та заявку України на членство в НАТО. Окрему увагу учасники зустрічі приділили плануванню допомоги Україні, зокрема через Комплексний пакет допомоги Україні, а також його фінансуванню через Трастовий фонд НАТО.

«Рада вітати вас нарешті у Києві. Підготовка зайняла певний час, але наша команда доклала всіх зусиль, щоб цей важливий візит відбувся. Вдячні союзникам за непохитну підтримку України. З початку війни великy увагy приділяли двосторонній військовій та невійськовій співпраці. Сьогодні час говорити про більш системне планування на довгострокову перспективу і яку роль НАТО може зіграти у координації таких зусиль. Важливо розуміти, яким чином ми можемо використати Комплексний пакет допомоги Україні», – сказала Ольга Стефанішина.

Під час розмови урядовиця підкреслила, що сім політичних критеріїв від Єврокомісії, які Україна має виконати для початку переговорів про членство в ЄС, зокрема щодо верховенства права, також відповідають тим реформам, які вимагає і НАТО.

«Політика стратегічної невизначеності щодо росії себе вичерпала. Важливо, аби Альянс продовжував підтримувати політику відкритих дверей», – сказала Віце-прем’єр-міністр та зазначила, що членство України в НАТО сприятиме стримуванню агресора від війни в майбутньому.

Ольга Стефанішина та постійні представники держав-членів при НАТО окремо зупинились на гарантіях безпеки для України у рамках Київського безпекового договору. Віце-прем'єр-міністр підкреслила важливість просування у цьому питанні. За її словами, Україна потребує військового планування на роки вперед, що також вимагатиме відповідного планування і від союзників. Вона також закцентувала на продовження військової допомоги.

У рамках візиту група відвідала Бучу та Гостомель, де на власні очі побачила результати російських воєнних злочинів.

Україну відвідали представники десяти іноземних країн: Глава Місії Албанії при НАТО Вішо Адзязі Ліка, виконувач обов’язків Глави Місії Болгарії при НАТО Златін Крастев, Глава Місії Естонії при НАТО Юрі Луік, Глава Місії Латвії при НАТО Скуджа Едгарс, Глава Місії Литви при НАТО Матуліоніс Дейвідас, Глава Місії Польщі при НАТО Томаш Шатковський, Глава Місії Словаччини при НАТО Петер Батор, Глава Місії Північної Македонії при НАТО Дане Талескі, Глава Місії Румунії при НАТО Себастіан Данут Некулаєску, Глава Місії Чехії при НАТО Якуб Ландовський.