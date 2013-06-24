Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина обговорила з Комісаром Європейського Союзу з питань бюджету й адміністрування Йоханнесом Ханом налагодження ефективної системи взаємодії між українськими та європейськими органами щодо забезпечення прозорості і підзвітності використання коштів. Про це повідомляє Урядовий портал.

До Києва разом з єврокомісаром також прибули Генеральний Директор Європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) Вілле Італа та член Європейського суду аудиторів Марек Опіола.

Учасники зустрічі привітали підписання адміністративної угоди між Державною аудиторською службою України та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF). Водночас, паралельно із розширенням співпраці, Віце-прем'єр-міністр та єврокомісар погодилися щодо важливості створення чіткого механізму координації співпраці, що охоплюватиме всі залучені органи.

«Перед нами стоять амбітні завдання з відбудови України та інтеграції до Європейського Союзу. І ми розуміємо, наскільки важливою для залучення необхідних фінансових ресурсів є зрозуміла система координації з українського боку. Для мене дуже важливо скоординувати з вами подальші дії, результатом яких має стати ефективний механізм співпраці та налагодження тісних, довірливих відносин між українськими та європейськими органами», – сказала Ольга Стефанішина.

Учасники відзначили, що ефективний механізм аудиту та моніторингу використання коштів матиме важливе значення для подальшої мобілізації ресурсів на підтримку України, особливо у контексті відновлення та відбудови України.

У цьому контексті Ольга Стефанішина зазначила, що до своїх пріоритетів, як голови Міжвідомчої координаційної ради з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та ЄС, відносить посилення інституційної спроможності українських органів та зазначила на важливості підтримки Єврокомісії цих зусиль.

Також Віце-прем’єр-міністр поінформувала європейських колег про прогрес у виконанні семи рекомендацій Європейської Комісії щодо статусу України на членство в ЄС, детально зупинившись на антикорупційній сфері.

Урядовиця підкреслила, що призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директора Національного антикорупційного бюро та обрано голову Вищого антикорупційного суду.

«В Україні йде активна розбудова антикорупційної інфраструктури. Ми також бачимо хорошу динаміку фактичного виконання цими інституціями своїх функцій», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Також вона нагадала, що прогрес України у напрямку подолання корупції було відзначено Групою держав проти корупції (GRECO), під час засідання якої у березні було ухвалено звіт, де підтверджено, що Україна демонструє стабільний прогрес у виконанні рекомендацій в питанні антикорупційної боротьби.