Україна готова працювати разом із міжнародними партнерами, щоб розірвати коло безкарності щодо злочинів сексуального насильства. Про це наголосила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у своєму зверненні до учасників публічного заходу щодо досвіду України та ООН у реагуванні та запобіганні сексуальному насильству на полях 67-ї сесії Комісії ООН зі становища жінок. Про це повідомляє Урядовий портал.

Віце-прем'єр-міністр, зокрема, закцентувала на необхідності накладення санкцій щодо осіб, відповідальних за злочини сексуального насильства в Україні.

«Наша спільна відповідь має бути сильною, твердою та безапеляційною. Немає жодного виправдання кривдникам, які завдають масових страждань тим, хто настільки беззахисний», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Ольга Стефанішина зазначила, що сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом – воєнний злочин, про який рідко повідомляють. Наразі українськими правоохоронцями задокументовано близько 170 випадків сексуального насильства, що відображає лише ті кейси, коли врятовані були готові свідчити.

«Насправді таких злочинів набагато більше, що також підтверджують наші міжнародні партнери. Постраждалі переважно соромляться, бояться повідомляти про ці злочини», – сказала урядовиця.

Ольга Стефанішина наголосила, що насамперед держава працює над тим, щоб ті, хто вижив, відчували підтримку й готовність країни допомогти їм повернутись до нормального життя.

«Завдяки підписаній минулого року Рамковій угоді про співпрацю зі спеціальною представницею ООН з питань сексуального насильства Україна стала першою країною, що створила всеохопний координаційний механізм для боротьби з сексуальним насильством», – сказала Віце-прем'єр-міністр.

Він охоплює 5 основних сфер: доступ до правосуддя та підзвітності, всебічна допомога постраждалим, зміцнення сектору безпеки та оборони для запобігання насильству, боротьба з торгівлею людьми, а також репарації та компенсації.

«Ті, хто вижив, – їхній досвід, потреби та переживання – знаходяться в центрі всього, що ми робимо», – зазначила урядовиця.

Віце-прем'єр-міністр зауважила, що разом із правоохоронними органами ведеться активна робота з виявлення випадків насильства, щоб кривдники не змогли уникнути правосуддя.

Участь у заході також взяли: Праміла Паттен, Спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту; Тарік Ахмад, Барон Ахмад Вімблдонський, державний міністр Великої Британії у справах Близького Сходу, Північної Африки, Південної Азії та ООН; Наталія Канем, виконавча директорка UNFPA; Сіма Самі Бахус, виконавчий директор ООН-Жінки та інші.

Захід організований Урядом України у співпраці з Постійним Представництвом України в ООН, Представництвом Британії в ООН, Постійним Представництвом Данії в ООН, Офісом Спеціальної представниці Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час конфлікту; Фондом ООН у галузі народонаселення - UNFPA, а також організацією ООН Жінки.