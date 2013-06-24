У вівторок, 24 січня відбулося чергове засідання Платформи Солідарності ЄС за участі Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиноі та Єврокомісарки з внутрішніх справ Ільви Йохансон. Майданчик було створено для координації зусиль держав-членів та агентств Європейського Союзу для допомоги українцям, які шукають тимчасового захисту через війну. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час заходу було обговорено: визнання українських електронних документів в ЄС, працевлаштування українців в Європейському Союзі, отримання належної освіти українськими дітьми, можливості професійного розвитку для українських вчителів, а також посилення захисту прав дітей, позбавлених батьківської опіки, які зараз перебувають в ЄС тощо.

Ольга Стефанішина привітала європейську ініціативу EU Talent Pool Project, який допомагає із пошуком роботи українцям. Віце-прем’єр-міністр запропонувала поширити цей досвід на інші сфери, зокрема освіту.

«Питання, яке у нашому постійному фокусі, - визнання та видача документів. Важливо, щоб українські громадяни були забезпечені оригіналами національних документів, таких як ID-картки, для можливості повернення в Україну, мали можливість отримати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Це робиться через консульські відділи. Але ми також запускаємо мережу центрів, які дозволять виготовляти та друкувати документи в різних країнах Європейського Союзу», - сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр повідомила про можливості розширення мережі відокремлених підрозділів ДП «Документ» за кордоном для забезпечення громадян України послугами з оформлення та видачі документів. Та закликала країни-члени ЄС, на території яких наразі перебуває найбільша кількість українських громадян, допомогти із відкриттям локальних центрів.

Також було обговорено визнання документів про опікунство, нотаріальних документів, документів для дітей та людей з інвалідністю.

«Захист дітей є одним з ключових питань для українського суспільства. Особливої уваги вимагає захист дітей, позбавлених батьківського піклування. Важливо запровадити систему обміну даними щодо кількості дітей-сиріт, що наразі перебувають в країнах-членах ЄС через збройну агресію Росії проти України», – зазначила Віце-прем’єр-міністр.

Зі свого боку Єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йохансон наголосила, що протягом останніх 11 місяців Європейський Союз демонстрував непохитну підтримку України: «Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».

Вона зауважила, що мережа посольств України в країнах-членах Європейського Союзу відіграє ключову роль для розуміння проблем, з якими стикаються люди, що тікають від жахів війни.

«За цей час Платформа Солідарності стала центральним елементом нашої колективної відповіді на війну проти України. Ми залучили українську владу на всіх рівнях. Щиро дякую вам за гарну співпрацю», – сказала Ільва Йоханссон.

На засіданні вона повідомила, що особисто приїде до Києва наступного тижня, щоб продовжити прямий діалог з українським Урядом.

Окрім того, під час заходу учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших жертв катастрофи в Броварах.