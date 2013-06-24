«Пріоритетними в аграріїв стають олійні культури. Це вже помітно на прикладі озимого ріпаку, його площа посіву порівняно з попереднім роком не зменшилася. Також очікуємо збільшення площ соняшнику та сої. Хоч олійні культури мають меншу врожайність на гектар, дають менший валовий збір у вазі, їхня вартість значно вища порівняно із зерновими — у 2—2,5 раза. Тому якщо ми говоримо про фізичний збір урожаю, то прогнозуємо, що зменшення буде на рівні 10—15%. Така наша оцінка», — розповів в ефірі національного марафону «Єдині новини» перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Відповідаючи на запитання про можливий профіцит олійних культур, перший заступник міністра наголосив, що його немає. Адже щодо олійних і зернових Україна експортно орієнтована.

«Міжнародний ринок готовий спожити і більші обсяги олійних культур з України. Тому те, що буде додатково вирощено, піде на експорт. Понад те, логістика олійних культур вигідніша, оскільки тонна олійних має більшу вартість, а транспортування коштує так само, як і тонни зернових. Через це фермери і перелаштовуються, щоб усе-таки працювати не у збиток і не в нуль, а з певною прибутковістю», — підкреслив Тарас Висоцький.

За його словами, фактично основна збитковість у сільському господарстві спостерігалася навесні й улітку, до відкриття «зернової ініціативи». Адже тоді була обмежена логістика й відповідно низька ціна на внутрішньому ринку через подорожчання транспортування.

«Із відкриттям «зернової ініціативи» щодо зернових культур уже спостерігаємо прибутковість. Обсяги зростають, вартість логістики падає, тому прогнозуємо цього року не лише щодо олійних, а й зернових культур, зокрема озимої пшениці, позитивні результати», — резюмував перший заступник міністра.