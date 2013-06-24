Цього року прогнозують збільшення посівних площ під олійні культури і часткове зменшення під зернові й кукурудзу. Загалом за валовим виробництвом і потенційною вартістю майбутнього врожаю Україна вийде на показники, аналогічні порівняно з 2022 роком. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Мінагрополітики.

«На 10—15% буде збільшено посівні площі під соняшником, соєю і ріпаком. Гарна новина: заплановано збільшення посівів цукрового буряку. Виробництво зернових культур зменшиться, бо восени посіяно менше озимої пшениці через несприятливі погодні чинники. На 10—12% скорочено посівні площі кукурудзи у зв’язку з дорогою логістикою», — розповів він.

Перший заступник міністра зауважив, що цього року аграрії зіткнулися з певними викликами, особливо на деокупованих територіях. Зокрема, скорочення посівних площ, заміновані поля, фінансові проблеми, обмеження ринків збуту і дорога логістика, адже країна-агресор досі блокує повноцінну діяльність чорноморських портів. Проте, за його словами, уряд робить усе можливе, щоб розв’язати ці проблеми.