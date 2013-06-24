Український фристайліст Дмитро Котовський вийшов з режиму самоізоляції на Олімпійських іграх в Пекіні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужба НОК України, Дмитро здав два негативні ПЛР-тести поспіль, передає Укрінформ.

«Приємні новини для українських уболівальників надійшли з XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні. До розташування команди, здавши два негативні ПЛР-тести поспіль, повернувся представник лижної акробатики Дмитро Котовський. 21-річний рівнянин вже встиг провести одне тренування», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна пропустила командні змагання через ковід у Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.