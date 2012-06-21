До кінця серпня фахівці Мінекономіки очікують істотного здешевлення соняшникової олії соціальних сортів. За підсумками міністерської наради із представниками олійного ринку і центральних органів виконавчої влади сторони домовилися про заходи, які дадуть змогу здійснювати зважену цінову політику і дотримуватися високих стандартів соціально відповідального бізнесу. За прогнозами виробників, це сприятиме значному зниженню роздрібної вартості соціальних сортів олії до кінця літа.

У липні внутрішній ринок із відставанням зреагував на світові тенденції. Індекс продовольчих цін FAO на олії наприкінці минулого місяця знизився на 10%. Але вартість соняшникової олії в Україні залишалася стабільною. За даними Держстату, на 13 серпня вона знизилася лише на 1,3% порівняно з початком місяця.

У Мінекономіки усвідомлюють, що індекс FAO потребує корегування, оскільки базується на п’яти олійних культурах, де високу питому вагу становить пальмова олія, повідомляє пресслужба відомства. Однак варіанти зниження вартості цього продукту існують.