Триває реалізаціє спільного проекту Державної архівної служби України з Меморіальним центром Голокосту по оцифруванню документів що стосуються історії єврейського та українського народів кінця XIX – початку ХХ століття. Про це повідомляє Урядовий портал.

За січень-лютий у державних архівах прикордонних областей створено понад 170 тисяч сканкопій документів, а саме, серед останніх завантажених копій документи таких фондів:

– Державний архів м. Києва, ф. 1654 (Головне управління юстиції у м. Києві. Відділи реєстрації актів цивільного стану м. Києва (1919-1936 рр.)

– Державний архів Київської області, ф. Р-5634 (відділ державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Київській області (1919-1943 рр.)

– Державний архів Чернігівської області – Картотека окупації та ф. 8980 (Відділ реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Коропського районного управління юстиції Чернігівської області (1922-1942 рр.)

– Державний архів Сумської області – ф. Р-838 (Кролевецький казенний рабин єврейського товариства. М. Кролевець Кролевецького повіту Чернігівської губернії (1851-1875 рр.)), ф. Р-1047 (Роменський єврейський казенний рабин м. Ромни Роменського повіту Полтавської області) та ф. Р-1202 (Синагога м. Суми Сумського повіту Харківської губернії).

Також онлайн-архів Меморіалу поповнився копіями понад тисячі документів зі Списку-довідника на членів єврейських буржуазно-націоналістичних організацій Закарпаття, а також, більше ніж двома тисячами документів із Довідника-списка офіцерського і рядового складу гестапо, загонів СС, шутполіції, ордунгополіції, української охоронної поліції, жандармерії,

польових та місцевих комендатур, каральних поліцейських батальйонів в Україні в період німецько-фашистської окупації.