Онлайн курси англійської: 4 поради, які допоможуть поліпшити знання мови вдома. «Урядовий кур’єр» підготував поради фахівця, які допоможуть зробити англійську частиною вашого повсякденного життя.

Онлайн курси англійської для бізнесу: поради для тих, хто вивчає мову вдома

Ви записалися на онлайн курси англійської для бізнесу, були сповнені натхнення і наснаги, але з часом інтерес почав знижуватися і вам не хочеться відвідувати уроки? Тим більше ви займаєтеся вдома і у вас є маса інших «важливих» справ? Студенти корпоративних курсів англійської Яппі корпорейт не раз стикалися з такими питаннями особливо на самому початку навчання. Насправді, у вас не знизилася мотивація або пропало бажання вчитися – швидше за все, з самого початку у вас не було чіткого плану з вивчення ділової англійської.

Ми вже не раз розповідали про переваги онлайн курсів англійської як для співробітників, так і власників бізнесу. Сьогодні поділимося порадами як вам у комфортному темпі і за своїми правилами вчити іноземну на корпоративних курсах вдома. Регулярна практика і різноманітні формати допоможуть не закинути вивчення і зробити іноземну частиною своєї повсякденності.

Онлайн курси англійської: 4 поради для комфортного навчання

Наші прості поради допоможуть вам не закинути навчання на корпоративних курсах онлайн, швидко просунутися у вивченні мови.

Практикуйте англійську кожен день

Крім уроків на онлайн курсах англійської важливо займатися самостійно. Перегляньте свій графік і подумайте як вписати в нього регулярну практику мови. Не обов'язково виділяти на це 1-2 години безперервного навчання, вистачить і 15-20 хвилин. Це можуть бути заняття в онлайн-тренажерах, ролики на YouTube, новини, статті та інші формати, які вам цікаві.

Прокачуйте аудіювання

За час навчання на онлайн курсах ви звикаєте до акценту і темпу розмови свого викладача, але в роботі і в житті вам доведеться спілкуватися з людьми з різних країн, тому вам необхідно більше практики. Слухайте подкасти, дивіться ролики і фільми на мові оригіналу – це допоможе вдосконалити навички аудіювання та урізноманітнити навчання на курсах. Крім того, великий вибір шоу різної тематики в аудіоформаті дозволяє підібрати цікавий варіант не тільки для вивчення мови, а й розширення кругозору, підвищення професійного статусу.



Більше розмовляйте

Незалежно від того який у вас рівень іноземної, намагайтеся частіше практикувати розмовну мову. Поповніть свій словниковий запас універсальними фразами для роботи і життя, регулярно практикуйте і поступово поповнюйте його. Покращити розмовну англійську онлайн можна на зустрічах Speaking Clubs. На таких уроках ви зможете не тільки прокачати мову, а й поспілкуватися з колегами у неформальній обстановці.

Об'єднайте навчання і розваги

Дивіться фільми і серіали, розважальні або навчальні ролики, слухайте музику і подкасти, TikTok, Facebook, Twitter або Instagram – вибирайте цікаві варіанти проведення часу з користю для мови.

Валентина СЕМИРОЗУМ

для «Урядового кур’єра»