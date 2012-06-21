Онлайн курси англійської допоможуть вивчити мову для роботи, але для швидкого й ефективного результату доведеться щоденно приділяти час для самостійної роботи.

Онлайн курси англійської: як вивчити мову для роботи

Роботодавці все частіше шукають людей з хорошим знанням англійської мови. Компанії зацікавлені в розвитку бізнесу і пошуку партнерів та клієнтів із зарубіжних країн. Кращі компанії, для яких важливі співробітники і їх розвиток, організовують корпоративні курси англійської. Онлайн можна організувати заняття практично з будь-якої точки, без прив'язки до школи. Викладачі Яппі корпорейт можуть організувати програму, спеціально розроблену під конкретну компанію.

Крім онлайн курсів, вчити англійську варто і самостійно

 

Як вчити англійську для роботи самостійно

Англійські онлайн курси важливі для базових знань, щоб ви не загубилися у величезному масиві інформації в інтернеті. Викладачі на онлайн курсах допоможуть розібратися зі складними темами і виправити вимову.

Але не забувайте, що онлайн курсів англійської буде мало, особливо, якщо їх частота один-два рази на тиждень. Тоді важливо зайнятися самостійним навчанням. Для початку, візьміть за правило старанно виконувати домашнє.

А потім робіть усе те, що буде цікаво і без англійської. Знайдіть матеріали онлайн за своєю спеціальністю англійською. Це можуть бути різні онлайн курси, профільні видання, відеоогляди і розбори. Виберіть кілька форматів для себе, щоб не концентруватися на одному навику. Виписуйте нові слова і складайте з ними речення, так ви швидше перемістите нові слова в активний запас.

Звертайте увагу на професійні ідіоми. Вони можуть бути специфічними для кожної професії, їх краще перевіряти в спеціалізованих словниках, оскільки звичайний Google translate, в більшості випадків переведе буквально кожне слово.

Де практикувати ділову англійську мову

Вивчаючи на онлайн курсах англійську, організовуйте з колегами додатково розмовні клуби, це піде на користь усім і не доведеться шукати додаткових можливостей. Якщо ж такий варіант не підходить, спробуйте пошукати в інтернеті різні розмовні клуби з цікавою тематикою. Також відвідуйте різні тренінги і майстер-класи, які проводяться англійською мовою. Це можуть бути заходи навіть в інших країнах. Як і курси, в онлайн форматі можете відвідувати інші заходи.

Знайдіть різні форуми і групи в соціальних мережах. Приділяйте щодня час для їх відвідування, але не залишайтеся пасивним спостерігачем. Включайтеся в дискусію, коментуйте пости, ставте запитання, які вас цікавлять. Так ви не тільки відмінно підтягнете рівень володіння англійською, а й зможете отримати нові знання, необхідні для роботи, заведете нові знайомства.

Якщо страх розмовляти з людьми і писати в загальні групи ще не пройшов, почніть тренуватися наодинці. Читайте вголос професійну літературу, пишіть замітки і намагайтеся робити переклад, як на англійську, так і на рідну мову. Візьміть мовні курси за основу і продовжуйте щодня вдосконалюватися, щоб не розтягувати навчання на роки.

Олена ВІЛЬХОВИЧ
для «Урядового кур’єра»