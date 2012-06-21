Онлайн курси англійської допоможуть вивчити мову для роботи, але для швидкого й ефективного результату доведеться щоденно приділяти час для самостійної роботи.

Онлайн курси англійської: як вивчити мову для роботи

Роботодавці все частіше шукають людей з хорошим знанням англійської мови. Компанії зацікавлені в розвитку бізнесу і пошуку партнерів та клієнтів із зарубіжних країн. Кращі компанії, для яких важливі співробітники і їх розвиток, організовують корпоративні курси англійської. Онлайн можна організувати заняття практично з будь-якої точки, без прив'язки до школи. Викладачі Яппі корпорейт можуть організувати програму, спеціально розроблену під конкретну компанію.

Як вчити англійську для роботи самостійно

Англійські онлайн курси важливі для базових знань, щоб ви не загубилися у величезному масиві інформації в інтернеті. Викладачі на онлайн курсах допоможуть розібратися зі складними темами і виправити вимову.



Але не забувайте, що онлайн курсів англійської буде мало, особливо, якщо їх частота один-два рази на тиждень. Тоді важливо зайнятися самостійним навчанням. Для початку, візьміть за правило старанно виконувати домашнє.

А потім робіть усе те, що буде цікаво і без англійської. Знайдіть матеріали онлайн за своєю спеціальністю англійською. Це можуть бути різні онлайн курси, профільні видання, відеоогляди і розбори. Виберіть кілька форматів для себе, щоб не концентруватися на одному навику. Виписуйте нові слова і складайте з ними речення, так ви швидше перемістите нові слова в активний запас.

Звертайте увагу на професійні ідіоми. Вони можуть бути специфічними для кожної професії, їх краще перевіряти в спеціалізованих словниках, оскільки звичайний Google translate, в більшості випадків переведе буквально кожне слово.

Де практикувати ділову англійську мову

Вивчаючи на онлайн курсах англійську, організовуйте з колегами додатково розмовні клуби, це піде на користь усім і не доведеться шукати додаткових можливостей. Якщо ж такий варіант не підходить, спробуйте пошукати в інтернеті різні розмовні клуби з цікавою тематикою. Також відвідуйте різні тренінги і майстер-класи, які проводяться англійською мовою. Це можуть бути заходи навіть в інших країнах. Як і курси, в онлайн форматі можете відвідувати інші заходи.

Знайдіть різні форуми і групи в соціальних мережах. Приділяйте щодня час для їх відвідування, але не залишайтеся пасивним спостерігачем. Включайтеся в дискусію, коментуйте пости, ставте запитання, які вас цікавлять. Так ви не тільки відмінно підтягнете рівень володіння англійською, а й зможете отримати нові знання, необхідні для роботи, заведете нові знайомства.

Якщо страх розмовляти з людьми і писати в загальні групи ще не пройшов, почніть тренуватися наодинці. Читайте вголос професійну літературу, пишіть замітки і намагайтеся робити переклад, як на англійську, так і на рідну мову. Візьміть мовні курси за основу і продовжуйте щодня вдосконалюватися, щоб не розтягувати навчання на роки.

Олена ВІЛЬХОВИЧ

для «Урядового кур’єра»