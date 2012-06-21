Сьогодні «Урядовий кур’єр» розповість про головні переваги онлайн-курсів англійської: як подібний формат навчання допоможе вам у роботі і досягненні особистих цілей, включаючи відносини.

Онлайн-курси англійської: чому вони стануть вашим порятунком?

Перебуваєте у пошуку роботи, і практично в кожній вакансії головною вимогою є знання англійської мови? Раніше це було серйозною перешкодою для отримання бажаної посади. Але завдяки онлайн-курсам англійської в сучасних мовних школах, таких як Yappi Business yappi.com.ua, ви отримуєте можливість дуже швидко освоїти іноземну мову або ж вчитися паралельно з проходженням випробувального терміну. А ще онлайн-курси мають багато інших переваг, про які ви могли навіть не здогадуватися раніше.

Переваги онлайн-курсів англійської, про які ви не підозрювали

Почнемо з того, що онлайн-курси бувають дуже різними. Сучасні мовні школи прагнуть створювати курси, які відповідають індивідуальним вимогам студентів. Завдяки цьому з'явилися прискорені курси, заняття для дітей, навчання для корпорацій і для конкретних сфер бізнесу.

Якщо англійська мова вам потрібна виключно для роботи, пропонуємо вибрати саме останній варіант. Такі заняття дозволять вам вивчити мову у тій сфері, яка вам потрібна – туризм, ресторанний бізнес, сучасні технології, юриспруденція тощо. Вкажіть у своєму резюме, що ви навчаєтеся на онлайн-курсах англійської за своєю спеціальністю – і це відразу ж стане вашою перевагою.

Інші переваги подібного навчання:

♦ ви можете самотужки пропонувати теми занять, які важливі вам для роботи або інших цілей – наприклад, вдосконалити навички з особливостями ведення кореспонденції на іноземній мові;

♦ онлайн-заняття – це 80% живого спілкування з викладачем та іншими студентами, що допоможе вам поліпшити розмовну практику;

♦ онлайн-навчання дозволяє займатися на курсах навіть у відрядженнях.



Маєте сумніви, що зможете продуктивно вчитися вдома? У такому випадку рекомендуємо прочитати детальну статтю про онлайн-курси англійської https://yappi.com.ua/ua/posts. У ній ви знайдете рекомендації, як організувати навчальний процес вдома і не лінуватися виконувати домашні завдання.

Чому так важливо знати англійську в 2021 році?

Нині для вас не є секретом той факт, що англійська мова давно стала мовою міжнародного спілкування. Тому та людина, яка хоча б частково володіє цією мовою, отримує доступ до безлічі ресурсів – професійних і освітніх.

Знаючи іноземну мову, ви зможете:

♦ записатися на курси у будь-який університет світу і отримувати знання від кращих викладачів з інших країн;

♦ спілкуватися з іноземними колегами і переймати від них цінний досвід;

♦ подорожувати і заводити нові знайомства;

♦ влаштуватися на роботу в іноземну компанію;

♦ знайти другу половинку у будь-якій країні світу.

Іншими словами, англійська мова в 2021 році – це ваш шанс стати конкурентоспроможним на ринку праці. Саме з цієї причини онлайн-курси з вивчення бізнес-англійської в останні роки стали настільки затребуваними.

Світлана КИЯК,

для «Урядового кур’єра»