Україна вводить запобіжні заходи, щоб не допустити розповсюдження нового штаму вірусу “Дельта”. Тому з 2 липня застосунок Вдома треба буде встановлювати громадянам України, які повернулися з Португалії, Росії, Великої Британії та Індії або перебували на їх території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів та не пройшли або мають позитивний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який має бути проведено в пунктах пропуску через державний кордон.

Відповідні зміни були внесені урядом у постанову “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Щоб перетнути кордон в Україну з цих країн, громадянам України потрібен негативний результат експрес-тесту на визначення антигена SARS-CoV-2, зроблений безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон. Такий тест проводиться до проходження паспортного контролю. У протилежному разі необхідно буде пройти обов’язкову 14-денну самоізоляцію чи обсервацію з обов’язковим встановленням застосунку Вдома.

Для іноземців та осіб без громадянства без негативного результату такого тесту перетин державного кордону буде заборонений.

У великих міжнародних пунктах пропуску через державний кордон у зоні прикордонного контролю вже працюють пункти тестування, в якому можна буде зробити швидкий тест.

Умови в’їзду в Україну з інших країн не змінювалися — оскільки Україна перебуває в “зеленій” зоні, застосунок встановлювати не потрібно.

Мінцифри, МОЗ, МВС та Центр громадського здоров’я запустили застосунок Вдома у квітні минулого року. Мінцифри розробила технічну частину. Застосунок забезпечив людям можливість проходити самоізоляцію вдома у зручних умовах. За цей час його завантажили майже 1 млн людей.

ДОВІДКА "УК"

2 липня державний кордон на в’їзд в Україну з Росії, Великобританії, Португалії та Індії перетнули 5001 особа, з них 1837 іноземців та 3164 — громадяни України. 82 особи були направлені на обсервацію, 40 іноземцям було відмовлено у в’їзді в Україну.