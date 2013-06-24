20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту: металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі, броньовані екскаватори та інше устаткування, яке допоможе українським піротехнікам очищати нашу територію від вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Урядовий портал.
Про це домовилися на робочій зустрічі команди Мінреінтеграції з представниками Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС).
Зазначимо, що в Україні ЮНОПС активно підтримує реформи у сферах верховенства права, соціального захисту, економічного зростання, охорони навколишнього середовища, розмінування, охорони здоров’я тощо.