Керівництво ООН працює над пошуком пакетного рішення, яка дасть Україні змогу експортувати продовольство через Чорне море, заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш у четвер на засіданні Ради безпеки, яка розглядає питання продовольчої безпеки у світі.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, Гутерреш зазначив, що у світі близько 60% людей, які недоїдають, живуть у районах, охоплених конфліктами.

Торік більшість із 140 млн людей, які страждають від гострого голоду в усьому світі, проживали в десяти країнах: Афганістані, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Гаїті, Нігерії, Пакистані, Південному Судані, Судані, Сирії та Ємені, сказав він.

«Війна в Україні зараз додає новий жахливий вимір до цієї картини глобального голоду. Вторгнення росії в сусідню країну фактично поклало край експорту продовольства», - підкреслив генсек.

Країнам Африки та Близького Сходу сьогодні загрожує зростання цін на основні продукти харчування до 30%, додав він.

За словами Гутерреша, «щоб розірвати смертельну динаміку конфліктів та голоду», необхідні передусім політичні рішення.

«Найголовніше, нам необхідно припинити війну в Україні. Я закликаю членів Радбезу докласти всіх зусиль, аби змусити зброю замовкнути та сприяти миру в Україні та всюди», - заявив він.

Товари та предмети, необхідні для виживання цивільного населення, мають бути захищені, а гуманітарні працівники повинні мати безперешкодний доступ до цивільних осіб, які їх потребують, сказав генсек, наголосивши на особливій ролі Радбезу в «забезпеченні дотримання міжнародного гуманітарного права та притягнення до відповідальності в разі його порушення».

На його переконання, «у світі достатньо харчів для всіх», але бракує координації в їх розподілі. «Проблема полягає в розподілі, і вона глибоко пов'язана з війною в Україні», - додав він.

Гутерреш нагадав, що у березні створив групу з реагування на глобальну кризу в галузі продовольства, енергетики та фінансів, спричинену війною в Україні, яка мала запропонувати варіанти розв’язання проблеми.

Група рекомендувала скасувати всі обмеження на експорт продовольства, звільнити стратегічні резерви і спрямувати надлишки в країни, які цього потребують, сказав він.

«Ми працюємо над пошуком пакетного рішення, яке дасть Україні змогу експортувати продовольство не лише залізницею, а й через Чорне море», - зазначив генсек.

Донори мають фінансувати гуманітарні заклики в повному обсязі, підкреслив він, зауваживши, що на сьогодні глобальні плани гуманітарного реагування профінансовані лише на 8%.

Як повідомлялося, у четвер у Раді безпеки ООН у Нью-Йорку під головуванням держсекретаря США Ентоні Блінкена відбуваються відкриті дебати з питань продовольчої безпеки та впливу на неї воєнних конфліктів.

В Україні через блокаду росією морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії та 3 млн тонн соняшникової макухи. Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче матиме наслідком світову продовольчу кризу і зростання інфляції.