Опалювальний сезон проходитиме на тлі міжнародної енергетичної кризи і буде складним. Але уряд ужив відповідних заходів для унеможливлення коливання тарифів. І цей сезон країна пройде спокійно, у збалансованому режимі. На цьому міністр енергетики Герман Галущенко наголосив під час парламентської Години запитань до уряду, де звітував про стан підготовки паливно-енергетичного комплексу й житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021—2022 років і його забезпечення енергоресурсами.

Раніше уряд знизив тариф на електроенергію з 1,68 гривні за кВт-год до 1,44 гривні за умови, що домогосподарство споживає не більш як 250 кіловат на місяць. 30 вересня Кабінет Міністрів, НАК «Нафтогаз України» та Асоціація міст України підписали меморандум про взаєморозуміння, що мав урегулювати проблемні питання в галузі централізованого постачання теплової енергії та гарячої води. Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 гривні за кубометр для населення та 13,6 гривні — для бюджетних установ.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що Кабмін підготував план дій, який забезпечує виконання меморандуму непідвищення тарифів, і його буде схвалено на найближчому засіданні уряду. Тож він заспокоїв владу на місцях, яка знає про меморандум, але переймається його виконанням.

Відповідаючи на запитання народних депутатів, міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що через подорожчання газу деякі виробники електроенергії припинили роботу. «Теплоелектроцентралі, що працюють на газі, значно зменшили виробництво електроенергії, відповідно це збільшує спалювання вугілля. Виробники, що виробляють 25% електроенергії з вуглеводнів, припинили роботу. Через це Україна втратила 3 тисячі МВт встановленої потужності. Для покриття попиту на електроенергію в оновленому прогнозному балансі передбачено збільшення виробництва електроенергії атомними електростанціями на 880 мільйонів кВт-год. Це еквівалентно заощадженню близько 450 тисяч тонн вугілля. Його також має вистачити», — цитує слова міністра Укрінформ.

Він закликав бюджетні організації не підписувати угоди на закупівлю газу для опалення за завищеними цінами. Адже деякі ділки намагаються продавати газ за ціною, що в рази перевищує зафіксовану в меморандумі.

«Ми забезпечимо зафіксовану ціну. Міністерство отримало безліч сигналів про недобросовісних постачальників газу, які виходили на тендери бюджетних організацій місцевого та районного рівнів і виставляли завищені ціни на одному рівні. Ми на це відреагували. Питання було одразу доведено до Антимонопольного комітету, бо йдеться про очевидні ознаки змови. Ми поспілкувалися і з правоохоронними органами щодо цього. І надалі реагуватимемо на такі випадки», — запевнив міністр.

Говорив він і про те, коли Україна з’єднає свою енергосистему з європейською, що сприятиме нашій енергетичній незалежності та формуванню сучасного ринку електроенергії. На думку міністра, повноцінна синхронізація відбудеться у 2023 році, бо у планах — до кінця 2022-го вийти на паралельну роботу об’єднаної системи. А цієї зими Україна має пройти перший тест роботи в ізольованому режимі.

Заступник міністра оборони Олександр Носов повідомив депутатів, що у міністерстві бракує коштів на виплати військовим одноразових винагород. Ідеться про 2,1 мільярда гривень. Він поінформував, що грошову винагороду за вересень виплачено повністю, винагороду за участь у бойових діях у зоні ООС виплачено повністю за серпень. А заборгованість із виплати одноразових винагород міністерство повністю виплатить, якщо буде внесено зміни до держбюджету-2021. Нині, щоб здійснювати виплати, міністерство економить кошти на закупівлі пального й виплаті премій вищому керівному складу установи, а загалом бракує 7,1 мільярда гривень.