Кабінет Міністрів та влада на місцях добре усвідомлюють, що через 2,5 місяця в Україні розпочнеться опалювальний сезон, який буде непростим, однак зобов’язані впоратися із цим. На цьому міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив під час четвертого засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

«Правила гри на цей опалювальний сезон усім зрозумілі. Вони затверджені. Є чітке, стабільне розуміння того, як ми його проходимо. 19 липня уряд затвердив Положення про покладання спецобов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо особливостей його постачання виробникам теплової енергії (ПСО). Це дасть змогу забезпечити цінову стабільність у теплопостачанні. Більше половини інфраструктури підготовлено до нього», — цитує слова Олексія Чернишова пресслужба міністерства.

На засіданні штабу очільники Запорізької, Харківської та Миколаївської ОВА доповіли про підготовку водопровідно-каналізаційного господарства до опалювального сезону. Очільники ОВА деокупованих Чернігівської, Полтавської та Сумської областей розповіли про стан, статус і майбутнє відновлення зруйнованих об’єктів.

За даними міністерства, на 27 липня внаслідок збройної агресії росії на території України уражено 352 об’єкти критичної інфраструктури у галузі теплопостачання, а саме: 343 котельні (331 пошкоджено і 12 зруйновано) та вісім ТЕЦ (чотири зруйновано і чотири пошкоджено) та пошкоджено одну ТЕС. Наразі відновлено 31% загальної кількості уражених об’єктів.

Напередодні скликання штабу міністр проводив зустрічі на тему підготовки до опалювального сезону з місцевою владою Хмельницької, Волинської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Житомирської, Тернопільської, Івано-Франківської та Кіровоградської областей. Обговорювали технічну готовність комунальної інфраструктури регіонів, цінову стабільність, накопичення, наявність та доступність палива, зокрема альтернативного де це можливо.

«Ми підтримуватимемо громади у будь-якій ситуації. Це наша відповідальна позиція. Уряд допомагає громадам переходити на альтернативне паливо та забезпечувати швидку і якісну підготовку до холодів. Енергія — це зброя. Наявність цієї зброї в нас підвищує нашу спроможність. Тому ретельна підготовка до опалювального сезону — частина оборони держави», — заявляв Олексій Чернишов під час зустрічей.

До слова, раніше він зазначав, що організація опалювального сезону — питання національної безпеки країни, і підкреслював, що жоден регіон не залишиться поза увагою.

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