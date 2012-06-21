Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

На Черкащині триває операція «Урожай», започаткована 2010 року. Її спрямовано передовсім на поліпшення контролю за реальним станом легалізації найманої праці. Завдяки підвищенню рівня оплати праці на сільськогосподарських підприємствах зросла сплата податків, зборів та єдиного внеску.

Протягом шести місяців 2021 року надійшло майже 456 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати, 50,5 мільйона військового збору та 370,6 мільйона гривень єдиного внеску. Про це розповіли в Головному управлінні ДПС області.

З початку цього року 1071 сільгосппідприємство подало повідомлення про прийняття на роботу 12,9 тисячі осіб, внаслідок чого додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб від збільшення фонду оплати праці з початку року становили 73,6 мільйона гривень. Із початку року забезпечено надходження 160 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді орендної плати за земельні ділянки (паї) та 84 мільйони гривень податку з інших доходів, виплачених фізичним особам.

Під час операції «Урожай» особливу увагу приділяють залученню до декларування та повноті сплати податків громадянами — власників земельних ділянок площею понад 2 гектари, що самі обробляють їх для отримання доходу. До оподаткування залучено 16,4 тисячі одно­осібників, які задекларували понад 160 мільйонів гривень доходів. Від сплати податків і зборів надійде 28,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Завдяки активній роботі учасників операції до декларування залучено 2,7 тисячі власників сільгосптехніки, які одержали доходи від надання послуг з обробітку нею землі та надання її в оренду. Сума задекларованого ними доходу становила понад 45 мільйонів гривень, а додаткові надходження до бюджету з податку на доходи фізичних осіб — більш як 8 мільйонів гривень. Як повідомили податківці, цього року очікують надходження ще 640 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб з орендної плати за земельні паї.

У межах операції «Урожай» цього року проведено вісім документальних перевірок сільськогосподарських підприємств із питань дотримання податкового законодавства. За їхніми підсумками, тільки за шість місяців року донараховано більш як пів мільйона податків і зборів.

Операція «Урожай» триває. У кожному районі працюють робочі групи, до яких, крім працівників податкової служби, входять фахівці територіальних органів Держпродспоживслужби, правоохоронних органів та органів виконавчої влади й місцевого самоврядування. Триває робота в напрямі контролю за легалізацією використання найманої праці, виплатою реальної заробітної плати, орендної плати за паї, виявленням фактів незаконного використання сільгосп­угідь і не за цільовим призначенням та боротьба зі схемами ухиляння від оподаткування в сільському господарстві.

Усю роботу в аграрному секторі, як і в інших галузях, слід вести у прозорих економічних умовах. Саме цим керуються організатори операції «Урожай», вибудовуючи комплекс профілактичних і контрольно-перевіркових заходів.