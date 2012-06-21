За даними Центру громадського здоров’я в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена у таких областях:
• Вінницькій — 1 випадок;
• Волинській — 2 випадки;
• Дніпропетровській — 2 випадки;
• Донецькій — 1 випадок;
• Запорізькій — 7 випадків;
• Житомирській — 2 (1 летальний) випадки;
• Івано-Франківській — 16 (2 летальні) випадків;
• м. Київ — 34 випадки;
• Київській — 24 випадки;
• Львівській — 2 випадки;
• Луганській — 1;
• Одеській — 4;
• Тернопільській — 15 випадків (1 летальний;
• Херсонській — 1 випадок;
• Чернівецькій — 42 (1 летальний) випадки;
• Черкаській — 2 випадки.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: за перших симптомів респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
Пресслужба МОЗ нагадує: 25 березня Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. Також на засіданні Кабінету Міністрів України заступника Міністра охорони здоров'я - головного державного санітарного лікаря призначено керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня.